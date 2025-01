Fernanda Torres será convidada especial no 'Jimmy Kimmel Live!', renomado talk show dos EUA - Reprodução / Instagram

Fernanda Torres será convidada especial no 'Jimmy Kimmel Live!', renomado talk show dos EUA Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 14:46

O "Jimmy Kimmel Live!" contará com uma presença especial na edição de quinta-feira (16): Fernanda Torres será a entrevistada da noite. A primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro estará em um dos talk shows mais populares dos Estados Unidos, às 23h35 no horário local (4h35 da sexta-feira (17), pelo horário de Brasília).

O programa da ABC, disponível pelo site da emissora ou pelo canal do YouTube, também trará o ator norte-americano Joel McHale e a banda Flipturn, junto do apresentador Jimmy Kimmel.

A entrevista era para ter ocorrido em 6 de janeiro, mas foi atrasada devido aos incêndios que assolam Los Angeles. Originalmente, Timothée Chalamet seria entrevistado no mesmo dia que Fernanda.

A atriz brasileira ganhou destaque internacional com o longa "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, que adaptou a história do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva para as telas.

Na trama, ela vive Eunice Paiva (1929-2018), mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929-1971), durante a ditadura militar. Rubens é interpretado por Selton Mello.