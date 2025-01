Viviane Araujo - Reprodução/Instagram

Viviane AraujoReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 22:04

Rio - Viviane Araújo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 16, ao mostrar que estava pronta para um ensaio de Carnaval.



Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz e dançarina, Rainha de Bateria da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro, aparece ostentando seu corpo definido ao surgir usando um look todo prata. Ela complementou a produção com brincos grandes e uma sandália de salto alto.

"Vamos pra rua", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Perfeição tem nome: Viviane Araújo", disse uma seguidora. "Eita que ela vai arrasando como sempre!! Linda, linda", afirmou outra. "Chega a ser grosseria tamanha beleza", brincou uma fã. "Você não sabe brincar kkk. Belíssima", falou mais um.



Vale lembrar que Viviane Araújo está no ar na novela 'Volta Por Cima', da TV Globo. No folhetim, ela interpreta a personagem Rosana, esposa de Edson (Aílton Graça).

Gracyanne impressiona ao falar sobre Viviane Araújo no BBB 25





Confinada no BBB 25, da TV Globo, Gracyanne Barbosa tem surpreendido o público ao mostrar um pouco mais de sua personalidade além das redes sociais. Nesta terça-feira, 14, durante uma conversa com outros colegas de confinamento, a musa fitness mencionou o nome de Viviane Araújo em um bate-papo sobre o Carnaval.

O assunto veio à tona logo após Marcelo perguntar qual era a Escola de Samba de Gracyanne. A famosa, por sua vez, explicou que não desfila mais pelo Rio de Janeiro, mas confessou ser mangueirense. Em seguida, ela recomendou que o brother realizasse uma visita ao Salgueiro.