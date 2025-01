MC Binn com a mãe biológica - Reprodução/Instagram

MC Binn com a mãe biológica Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 19:50

Rio - Nesta quinta-feira (16), MC Binn compartilhou um longo texto para falar sobre a relação com a mãe biológica, que faleceu em 2022. O funkeiro saiu de casa quando tinha 12 anos e aos 18 foi adotado pela pastora Mariza Ventura.

fotogaleria "Bom poucos sabem da minha mãe de sangue , mais sabem de algumas situações que ocorreram no passado e Graças a Deus tudo foi resolvido. Perdão foi liberado e nos últimos anos de vida da minha mãe , eu pude conviver com ela em paz. Infelizmente ela já partiu e isso faz um tempo , mais eu sei da luta que foi pra ela, se manter e se levantar. Torço para que ela descanse no Senhor", iniciou.

"Nossa última conversa foi: 'mãe, você aceita Jesus como único salvador?' Ela: 'sim, eu aceito'. Naquele momento, ela confessou Jesus como único salvador, ainda no hospital pelo telefone. Dias após ela faleceu. Não sei se só isso basta para ser salvo, mas, independente de uma infância difícil, prefiro priorizar as boas lembranças, os bons momentos e esse momento de paz que ela teve ao me abraçar um dia na igreja."

O cantor aconselhou os internautas sobre o que acredita ser importante na vida. "Não quero fazer homenagem aqui, só quero compartilhar com vocês uma coisa: ame, perdoe e valorize tudo em vida. Fale agora e não espere o pior ou alguém partir de vez para dizer o que sente. Ok? Abraçou sua mãe hoje? Ou teu pai? Teu irmão? Teu amigo? Valorize", finalizou.