Astrid Fontenelle e Fausto Franco - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2025 16:55

Rio - A apresentadora Astrid Fontenelle e seu marido, Fausto Franco, celebram 15 anos de casamento nesta quinta-feira, 16. Para celebrar a data especial, a artista usou suas redes sociais para compartilhar de declaração de amor.

Em seu perfil no Instagram, Astrid compartilhou fotos em que aparece em meio à natureza com o amado. "Hoje fazemos 15 anos de casados. E como é Dia do Senhor do Bonfim é pra ele que deixo as minhas orações. Que abençoe essa vida que decidimos levar juntos", iniciou ela.

E complementou: "Que ilumine nossos caminhos e nos traga a paz necessária para ultrapassar os perrengues (sempre tem). Fausto, te amo. E você sabe disso. Bora cuidar! E bora comemorar! Conseguimos!!!"