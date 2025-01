Dira Paes compartilha registro de suas férias com amigos e familiares - reprodução Instagram

Dira Paes compartilha registro de suas férias com amigos e familiaresreprodução Instagram

Publicado 16/01/2025 15:39

Rio - Dira Paes aproveitou o dia para compartilhar registros das férias com Fernanda Lima e Fátima Bernardes. As imagens mostram as três desfrutando de momentos à beira-mar, em clima descontraído, aproveitando o sol e a praia.