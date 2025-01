Ludmilla conta que viu o rostinho da filha pela ultrassom - Reprodução Instagram

Publicado 16/01/2025 16:10 | Atualizado 16/01/2025 17:26

Rio - Ludmilla, de 29 anos, comentou sobre o nome escolhido para a filha com Brunna Gonçalves, de 33. A cantora disse, no Instagram Stories, nesta quinta-feira (16), a emoção de ver a pequena, e que a escolha do casal combina perfeitamente com a bebê, após ver o rostinho da menina pela ultrassonografia morfológica.

"Hoje a manhã foi muito especial. Foi dia de levar a mamãe Bru para fazer a ultrassonografia morfológica, que é uma ultrassom onde dá para ver o rostinho do bebê. Gente, coisa mais linda. Muito linda. Ela até deu risada para a gente", disse ela.

Ludmilla relatou que a bebê não queria mostrar o rosto: "Primeiro, ela não queria mostrar o rosto, ficou com a mão na cara, e 'não sufoca a artista'. Ela não queria aparecer. Mas a gente ficou lá um tempão, e a linda deu as caras. Foi surreal de fofura, e agora está mais que definido o nome dela. Combina super. Muito linda minha filha. Não dá", afirmou.