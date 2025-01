Rico Melquiades - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 16:07

Rio - O influenciador e campeão de "A Fazenda 13", Rico Melquiades, de 31 anos, fez um apelo nas redes sociais nesta quinta-feira (16), após ser informado de que sua conta no Instagram será suspensa por determinação da Justiça. A decisão está ligada à Operação Game Over 2, que investiga irregularidades em jogos de azar online, incluindo o chamado "Jogo do Tigrinho".



Rico, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua residência na última quarta-feira (15), compartilhou sua indignação e preocupação com o impacto da situação em sua família. "Não queria ter que falar sobre isso novamente. Embora este momento seja extremamente difícil para mim e minha família, o que mais parte o meu coração é ver o impacto disso na minha avó, que está muito abalada com o que tem sido exibido na TV e na mídia. Os xingamentos, as acusações e os nomes que estão associando a mim, sem qualquer prova, são injustos e cruéis", disse ele.



O influenciador também pediu empatia por parte do público, enfatizando que está colaborando com as autoridades. "Apelo por empatia e cuidado com os julgamentos precipitados baseados no que é divulgado na mídia. Quero deixar claro que estou à disposição da Justiça e da polícia para esclarecer qualquer dúvida. Não sou o que estão dizendo, e não mereço ser tratado como um criminoso", afirmou.



Por fim, Rico anunciou que, por determinação judicial, sua conta no Instagram será bloqueada a qualquer momento. "Por ordem judicial, a qualquer momento ficarei sem meu Instagram. Agradeço de coração a todos que têm me enviado apoio e amor neste momento tão delicado. Espero que a verdade prevaleça".