Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr esbanjam romantismo em Trancoso Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 12:59 | Atualizado 16/01/2025 13:00

Rio - Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr começaram 2025 em grande estilo, desfrutando de momentos especiais juntos em Trancoso, na Bahia. O casal, que dividiu cenas no remake de "Renascer", da Globo, assumiu o relacionamento no final de 2024 e, desde então, vem encantando os fãs com registros apaixonados.



Em seu perfil no Instagram, Mell compartilhou um álbum de fotos ao lado do namorado Nas imagens, os dois aparecem abraçados e trocando beijos. "Bahia, meu amor", escreveu Mell na legenda.



Os cliques conquistaram os seguidores, que não pouparam elogios aos atores. "Lindos, Ritinha e José Bento!", comentou uma fã, relembrando os personagens que os atores interpretaram em "Renascer". "Quando tem que ser, simplesmente é!", declarou mais uma. "O casal mais lindo e mais original da Globo", enalteceu outra.