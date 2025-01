Brad Pitt no Globo de Ouro - AFP

Brad Pitt no Globo de OuroAFP

Publicado 16/01/2025 08:08 | Atualizado 16/01/2025 08:31

O ator Brad Pitt, de 61 anos, se manifestou sobre o caso da mulher francesa que foi vítima de uma fraude e perdeu 830 mil euros (cerca de R$ 5 milhões) por acreditar que namorava o artista e que ele precisava do dinheiro para um tratamento de câncer, após um ano e meio trocando mensagens com um golpista. Por meio da revista britânica "The Independent", nesta quinta-feira (16), o astro do cinema fez um alerta sobre perfis falsos na internet.

"É horrível que golpistas explorem um forte vínculo entre fãs e celebridades. Este é um lembrete importante para não responder a mensagens não solicitadas, especialmente de atores que não possuem perfis em redes sociais", declarou.

Entenda o caso

A vítima, identificada como Anne, de 53 anos, foi enganada por um criminoso que se passava por Pitt e utilizava fotos feitas com inteligência artificial para convencê-la a entregar dinheiro. Ao canal francês "TF1", ela contou que a conversa com o suposto ator começou em fevereiro de 2023, quando baixou o Instagram. Logo, uma pessoa que dizia ser a mãe de Brad entrou em contato, dizendo que ele precisava de uma mulher "assim como ela".

Os dois, então, começaram a conversar, dando início ao relacionamento virtual. Após o falso Brad Pitt insinuar que suas contas bancárias estavam congeladas por causa dos processos de divórcio com a atriz Angelina Jolie, ele convenceu Anne a realizar uma transferência inicial de 9 mil euros (cerca de R$ 55 mil).

Os pedidos aumentaram de valor quando ele afirmou que estava com dificuldades em pagar um tratamento de câncer. O golpista, então, enviou fotos feitas por inteligência artificial do artista deitado em uma maca de hospital.

"Eu procurei essas fotos na internet, mas não as encontrei, então achei que isso significava que ele tinha tirado essas selfies só para mim", explicou a mulher. "Eu disse a mim mesma que talvez estivesse salvando a vida de um homem", concluiu Anne, que também está em remissão de um câncer.

As conversas acabaram quando o verdadeiro Brad Pitt anunciou namoro com Ines de Ramon, em junho de 2024. A vítima do golpe procurou a polícia, e uma investigação está em andamento.

"Por que fui escolhida para ser machucada desse jeito?", desabafou Anne, em lágrimas, durante uma entrevista. "Essas pessoas merecem o inferno. Precisamos encontrar esses golpistas, eu imploro, por favor, me ajude a encontrá-los", disse a francesa, que tentou cometer suicídio três vezes após descobrir a farsa.