Maíra Cardi relembra vídeo íntimo vazado após sair do 'BBB 9'Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 19:43

Rio - Maíra Cardi trouxe à tona um dos momentos mais difíceis de sua vida em uma entrevista recente ao podcast "A CEO Tá On". Durante o bate-papo, a coach relembrou o vazamento de um vídeo íntimo que ocorreu logo após sua saída do "Big Brother Brasil 9".



Segundo Maíra, o conteúdo de 30 segundos foi gravado sem seu consentimento durante o casamento com o ex-marido. "Quando eu saí do BBB, eu tive um problema gravíssimo. Eu era casada, e eu não sabia que meu ex-marido, do celular dele, fez um vídeo de um momento íntimo nosso", revelou.



"No final do vídeo, eu olho para ele e falo: 'Você não está filmando, né?'. Ele fala: 'Não'. Ou seja...", relembrou.



Maíra também destacou que não foi o ex-marido quem divulgou o vídeo nas redes sociais. Ela acredita que o vazamento ocorreu após a perda do celular. "Por que eu tenho certeza de que não foi? Porque esse celular, ele passou pra mim... Era meu, e eu perco tudo. Eu perdi esse celular três anos antes do Big Brother, no aeroporto do Rio de Janeiro. E aí, depois que eu fiquei famosa, alguém que achou o celular e não jogou o vídeo fora percebeu que era eu e jogou na internet".

