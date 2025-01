Duda Reis revela que fará mesversários para a filha - Reprodução Instagram

Publicado 15/01/2025 16:54

Rio - Duda Reis, de 23 anos, revelou se irá fazer mesversários para a filha, Aurora, que nasceu no dia 2 de janeiro, fruto do seu casamento com o empresário Edu Nunes. A influenciadora digital contou, no Instagram Stories, nesta quarta-feira (15), que ama celebrações, e confirmou que fará as festas para comemorar a vida da pequena.

"Vocês ficaram me perguntando ontem se a gente vai fazer mesversário. Olhem bem para minha cara. Gente, eu sou a louca da comemoração desde pequena. Eu não gosto de comemorar muito o meu aniversário, mas das pessoas ao meu redor eu amo. Do Eduardo então, conta. Eu sempre faço coisas pra ele no aniversário. Então é óbvio. Hoje a gente estava organizando os temas e tivemos uma ideia muito legal, depois eu vou contar para vocês. Óbvio que a gente vai fazer, não vou perder a oportunidade", disse ela.