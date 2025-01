Mariano e Jakelyne Oliveira - reprodução Instagram

Mariano e Jakelyne Oliveira reprodução Instagram

Publicado 15/01/2025 19:37 | Atualizado 15/01/2025 19:54

Rio - Mariano, da dupla com Munhoz, e Jakelyne Oliveira anunciaram a data oficial do casamento. A modelo revelou em suas redes sociais que o casal subirá ao altar no dia 15 de abril de 2025, marcando um novo capítulo na história de amor que começou há mais de três anos.



fotogaleria

Jakelyne compartilhou a novidade em um post no Instagram, celebrando a proximidade do grande dia. “No dia 15 de novembro você me pediu em casamento, hoje faz 1 ano e 2 meses desse dia mágico e daqui a exatos 3 meses, no dia 15 de abril de 2025, estaremos no altar, celebrando o nosso amor e sendo enfim Sr e Sra Mariano. Você será para sempre a minha melhor escolha e eu não vejo a hora de ser oficialmente a sua esposa!”, escreveu a ex-miss Brasil.O casal se conheceu durante a 12ª edição do reality show "A Fazenda", em 2020. Jakelyne e Mariano iniciaram o relacionamento enquanto ainda estavam confinados. Três anos depois, o cantor fez o pedido de casamento em novembro de 2023, fortalecendo os laços que começaram no programa.