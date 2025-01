Brunna Gonçalves - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2025 19:00

Rio - Brunna Gonçalves, à espera de sua primeira filha com Ludmilla, iniciou aulas de pilates nesta quarta-feira (15). A influenciadora, conhecida por adotar hábitos saudáveis, explicou que a prática foi recomendada por sua médica para ajudar no fortalecimento do corpo durante a gravidez.



"Hoje, eu fiz minha primeira aula de pilates também! Adorei", contou Brunna em suas redes sociais. Em um vídeo, ela mostrou parte da atividade, destacando um exercício focado no alongamento dos membros inferiores e no fortalecimento do assoalho pélvico.

Recentemente, Brunna falou sobre as transformações que tem observado em seu corpo. A influenciadora comentou o surgimento de uma linha escura no abdômen, conhecida como linha nigra. "Ela está forte aqui embaixo e está subindo, se alastrando aqui para cima”, relatou aos seguidores.