Patrícia Abravanel encontra Mariah Carey e vive momento de fãReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 16:04 | Atualizado 15/01/2025 16:49

Rio - Nesta quarta-feira (15), Patrícia Abravanel compartilhou nas redes sociais que teve um encontro inesperado com ninguém menos que Mariah Carey. O momento aconteceu durante um passeio, e a apresentadora não escondeu a admiração pela artista internacional.



"Tietei!" escreveu ela na legenda da foto. Na imagem, apesar de não revelar o local do encontro, as duas aparecem sorridentes vestindo casacos de frio.



Para embalar o registro, Patrícia escolheu um trecho da canção natalina "All I Want For Christmas Is You", um dos maiores sucessos de Mariah Carey.