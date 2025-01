KT Gomez e Ana Paula Minerato - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2025 20:39

Rio - Ana Paula Minerato entrou na Justiça contra o rapper KT Gomez, seu ex-namorado, exigindo uma indenização de R$ 52 mil. A influenciadora alega danos à sua imagem após a divulgação de um áudio sem seu consentimento, o que teria causado consequências graves em sua vida pessoal e profissional.



Nos documentos acessados pelo portal LeoDias, Minerato afirmou que não autorizou a gravação ou a divulgação das conversas mantidas com KT Gomez. Segundo ela, a exposição sem permissão feriu sua privacidade. A juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) não acatou o pedido para proibir a divulgação de outros conteúdos relacionados a Ana Paula. No entanto, determinou que KT Gomez apagasse registros da influenciadora em suas redes sociais.Ana Paula disse que a repercussão do áudio resultou em sua demissão da Band, perda de patrocinadores, ataques virtuais e sua destituição de um cargo na Gaviões da Fiel. Para reparar os danos, ela pede a indenização de R$ 52 mil.