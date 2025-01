Cintia Dicker posa sem sutiã em ensaio fotográfico de verão - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 18:02

Rio - Cintia Dicker, de 38 anos, brilhou em um ensaio fotográfico de verão compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira (15). A modelo exibiu um look vazado no estilo tricô, sem sutiã, completando o visual praiano com um chapéu de palha.



fotogaleria

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Musa maravilhosa de elegância incomparável", escreveu uma fã. "Tão divina", destacou outra. "Você é linda", comentou mais uma admiradora. "Sabe ser bonita", acrescentou outra pessoa.



Cintia é casada com Pedro Scooby e são pais de Aurora, de 2 anos. O surfista também é pai de Dom, Bem e Liz, frutos de seu antigo casamento com Luana Piovani.