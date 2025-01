Fred Bruno e Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2025 16:03

Rio - Bianca Andrade, de 30 anos, falou sobre a estreia do ex-namorado Fred Bruno, de 35, no comando do "Globo Esporte" de São Paulo. A influenciadora deixou um comentário na postagem em que o apresentador comemorou o novo trabalho.

fotogaleria "O rapaz é uma máquina de realizar sonhos! Arrasou, papai", elogiou Bianca.

Bianca Andrade e Fred Bruno viveram um relacionamento após a saída da influenciadora do "BBB 20" e ficaram juntos até 2022. Os dois são pais de Cris, de 3 anos.