Gusttavo LimaReprodução do Instagram

Publicado 15/01/2025 12:19

Rio - Gusttavo Lima, de 35 anos, usou o Instagram, nesta quarta-feira (15), para agradecer o apoio dos fãs depois dele manifestar a intenção de se candidatar à Presidência da República em 2026. O 'Embaixador' revelou o que deseja para o país e disse que quer a união entre os partidos políticos.

"Passando para agradecer por tantas mensagens amorosas de duas semanas para cá. Meu anseio é o mesmo de vocês, um país que tenha mais segurança pública, infraestrutura, segurança pública e amor no coração. Que todos os partidos se unam para realmente fazer um governo em prol do povo brasileiro", declarou ele, que se exercitava, enquanto conversava com os admiradores.