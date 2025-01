Juliana Paes, Carlos Eduardo Baptista e os filhos, Pedro e Antônio - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 12:55

Rio - Juliana Paes, de 45 anos, viajou para a Suíça com o marido, Carlos Eduardo Baptista, de 47, e os filhos do casal, Pedro, 14, e Antônio, 11. Através dos stories do Instagram, nesta terça-feira (14), a atriz mostrou que aproveitou um spa e jantar com a família em um hotel luxuoso.