Lívia Andrade - Reprodução do Instagram

Publicado 15/01/2025 09:37

Rio - Lívia Andrade, de 41 anos, curte uns dias de descanso em Tulum, no México. A integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, aproveitou o dia ensolarado, nesta terça-feira (14), para ir a uma praia da região. De biquíni, ela posou para algumas fotos em meio às belezas do local e exibiu o corpo escultural. As imagens foram publicadas no Instagram.

fotogaleria

Lívia recebeu vários elogios através dos comentários. "Deusa", disse Ticiane Pinheiro. "Uma deusa grega", afirmou Renata Banhara. "Ela é uma deusa. O corpo todo desenhado. É uma princesa", afirmou um admirador da artista. "Que espetáculo de mulher", declarou outro.