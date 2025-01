Luana Piovani faz reflexão sobre solteirice: ’Um exercício de força e inteligência’ - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 08:55

Rio - Luana Piovani, de 48 anos, fez uma reflexão sobre a vida amorosa ao responder 'caixinhas de perguntas' nos stories do Instagram, na manhã desta quarta-feira (15). A atriz está solteira desde o fim do namoro com o fotógrafo Lucas Bittencourt em julho do ano passado.

"Um exercício de força e inteligência", respondeu Piovani, ao ser questionada por um internauta sobre "como está a vida de solteira". Também perguntaram se a artista "sente falta de ter alguém para compartilhar a vida". Ela, então, escreveu: "Cara, tenho dois filhos pequenos que moram comigo e três [filhos ao todo] para administrar. Ainda não dá pra sentir que não está tudo compartilhado", analisou Luana.





A relação de Luana com o ex-marido é marcada por altos e baixos e ela costuma se pronunciar nas redes sociais. No início deste mês, "Cara, tenho dois filhos pequenos que moram comigo e três [filhos ao todo] para administrar. Ainda não dá pra sentir que não está tudo compartilhado", analisou Luana. Ela - que mora em Portugal - é mãe de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 9. As crianças são frutos do antigo relacionamento da atriz com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby. O primogênito mora com o pai no Brasil.A relação de Luana com o ex-marido é marcada por altos e baixos e ela costuma se pronunciar nas redes sociais. No início deste mês, ela celebrou a decisão do surfista de não renovar o contrato com casas de apostas

Em uma série de postagens no Instagram, a atriz destacou sua satisfação com a decisão e revelou que parabenizou Scooby pela escolha. "O melhor presente que eu poderia ganhar em 2025! Já comecei o ano com explosões de júbilo. Pedro me contou que não renovou o contrato com as bets. Deus seja louvado! Esse negócio de aposta me matava, tanto que eu marcava [em posts de críticas] ele e todo mundo que eu marco. Ele veio me contar, e agradeci e parabenizei tanto! Como eu orei!".

Piovani explicou que sempre foi contrária à parceria do ex-marido com as casas de apostas, considerando que o contrato não era um bom exemplo para os três filhos que eles têm juntos. "Acaba resvalando nas crianças, é uma energia muito equivocada, uma tragédia compartilhada, uma treva, uma nuvem cinza, um incentivo horroroso. Vocês sabem como me incomoda! Já reclamei tanto".

Pedro Scooby é casado com a modelo Cintia Dicker. Eles são pais de Aurora, de 2 anos.