Juju Salimeni muda rotina de treino para Carnaval: Quero estar mais musculosaReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 09:29

Rio - Juju Salimeni, de 39 anos, contou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (14), que mudou a rotina de treino para desfilar no Carnaval de São Paulo. A musa fitness disse que essa é a única época do ano que se decida aos exercícios aeróbicos como esteira e bicicleta para ficar 'mais musculosa'. Ela é rainha de bateria da Barroca Zona Sul.

"A única coisa que me faz subir numa esteira é o Carnaval. A única época do ano que vocês vão me ver numa esteira, porque odeio qualquer aeróbico. Esteira, bike, escada... não faço, mas agora preciso queimar mais calorias. Eu quero estar mais musculosa. Só que a gente tem que secar mais gordura também. Então, não tem jeito. Estou aqui para fazer o que tem que ser feito", falou a musa fitness.