Luciana Gimenez e GkayReprodução do Instagram

Publicado 15/01/2025 11:06

Rio - Luciana Gimenez, de 55 anos, encontrou Gkay, de 32, em Aspen, nos Estados Unidos, na última terça-feira (14), e mostrou um vídeo do momento no Instagram Stories. A apresentadora do "Superpop" elogiou a beleza da influenciadora digital, que está ruiva.

"Quando você menos espera, a piriguete ficou mais bonita! E não tem frio. Está linda", afirmou. "Aliás, esse cabelo ruivo nasceu com ela. Ela está muito gata, lindíssima. Nunca te vi tão bela! Parabéns", completou. Gkay, então, lembrou uma participação no programa de Luciana: "Foi um dos primeiros que fiz na vida e ela foi a pessoa que mais deixou à vontade".

Em sua rede social, a paraibana ainda brincou sobre um comentário feito por Luciana. "Vou filmar a Gkay, porque ela está tão linda. Do nada, ela solta 'pra você ver, né'. É o novo meme. Queria ter filmado".

Após o encontro, as duas jantaram juntas. Na ocasião, Gkay entregou que a apresentadora está no grupo da Farofa (da Gkay), evento idealizado pela influenciadora, que reúne vários famosos. "Estou, fico acompanhando", declarou Gimenez. "Não falo nada, só fico vendo o que o povo está falando", acrescentou. "Estou chocada", reagiu a ruiva.