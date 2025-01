Eduardo Sterblitch, Louise D’ Tuani e o filho do casal, Caetano - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 12:07

Rio - Eduardo Sterblitch está completando 38 anos nesta quarta-feira (15). Através das redes sociais, o ator, que integra o elenco da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", ganhou homenagens de aniversário. A mulher do artista, a também atriz Louise D' Tuani, se declarou para o amado.

"Parabéns, meu amor! Te amo", escreveu a atriz nos stories do Instagram. A artista compartilhou um vídeo do filho do casal, Caetano, de 1 ano e dez meses, batendo palminhas para celebrar o aniversário do papai. Eduardo e Louise começaram a namorar em 2014 e oficializaram a união no ano seguinte.A atriz Taís Araujo também homenageou o amigo na mesma rede social. "Viva ele! Viva seu talento, seu humor, sua vida! Viva, Eduardo Sterblitch. Te amo, meu amigo", disse a atriz, ao publicar uma foto ao lado do artista. Eles integraram o elenco do filme "O Auto da Compadecida 2", que estreou em 25 de dezembro do ano passado.