Rio - Maiara tem sido frequentemente comentada nas redes sociais, principalmente após a exibição da nova silhueta. No entanto, a transformação gerou uma mistura de elogios e críticas, com especulações sobre a sua saúde e até mesmo sobre os métodos utilizados.

Em um desabafo nas redes sociais, a cantora foi clara ao se posicionar sobre as críticas que recebeu: "Agora o povo fitness tudo querendo minha receita. Não vou dar não, porque na hora de me criticar, todo mundo me criticou. Não vou passar o treino e nem a comida, vou passar é nada para vocês!". Para Maiara, o processo de emagrecimento não foi simples, e ela deixou claro que os resultados foram fruto de muito esforço e disciplina.Apesar dos questionamentos e especulações nas redes sociais, Maiara tem sido firme. "Todo mundo falando merd* e agora quer vir? Não, não vou passar passo a passo para ninguém não, porque só eu sei o que eu passei!", afirmou a cantora.