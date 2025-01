Simone Mendes esclarece rumores de procedimento no bumbum - Reprodução Instagram

Simone Mendes esclarece rumores de procedimento no bumbumReprodução Instagram

Publicado 15/01/2025 14:02 | Atualizado 15/01/2025 14:05

Rio - Simone Mendes, de 40 anos, esclareceu rumores sobre possíveis procedimentos estéticos no bumbum, nesta quarta-feira (15). A cantora negou a informação, após ter sido questionada por um seguidor, através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, e afirmou, de forma bem humorada, que faz parte da sua genética.

"De jeito nenhum! E tem gente que acha que eu uso calcinha com enchimento. O que mais tenho é perna e bumbum", disse ela.

Recentemente, Simone recebeu a irmã, Simaria, que fez uma participação especial em seu show, no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. As duas cantaram juntas, e divertiram o público com as músicas "Meu Violão e o Nosso Cachorro", "Pássaro noturno" e "Quando O Mel É Bom". As artistas anunciaram o fim da dupla em 2022.