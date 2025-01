Pedro Sampaio sofre rompimento de ligamento no joelho - Reprodução / Instagram

Pedro Sampaio sofre rompimento de ligamento no joelhoReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 15:15 | Atualizado 15/01/2025 16:21

Rio - Pedro Sampaio, 27 anos, anunciou nesta quarta-feira (15) que sofreu um rompimento de ligamento no joelho durante uma apresentação no Rio, na madrugada de domingo (12). Apesar do acidente, o DJ tranquilizou os fãs e afirmou que a agenda de shows não será afetada.



fotogaleria

"Me resguardei nos últimos dias para vir aqui dar notícias mais completas para vocês. No último sábado, enquanto fazia um show, rompi o ligamento do meu joelho, que já estava um pouco afetado após eu me machucar nas férias", explicou o artista.



Pedro também relatou que, após o show, foi ao hospital e recebeu orientação de que a cirurgia não é urgente. Ele garantiu que seguirá com os cuidados para evitar o agravamento da situação. "Fui para o camarim receber atendimento e logo voltei pro palco para continuar o show. Após o final do show, fui para o hospital tomar as medidas necessárias. Quero tranquilizar todos vocês que estou bem e minha agenda de shows segue normal. A cirurgia não tem urgência para ser feita e irei tomar todos cuidados para não agravar a situação. Obrigado por todas mensagens de carinho", finalizou.



O acidente ocorreu ainda no início da apresentação. Apesar do susto e das limitações impostas pela lesão, o DJ manteve a energia e concluiu o show. Agora, ele segue com os compromissos profissionais enquanto gerencia os cuidados necessários para a recuperação do joelho.