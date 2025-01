Rafael Cardoso - Divulgação/TV Globo

Rafael CardosoDivulgação/TV Globo

Publicado 15/01/2025 17:47

Rio - Rafael Cardoso, conhecido por sua presença nas redes sociais, gerou repercussão ao compartilhar um vídeo em seu Instagram. O conteúdo destaca uma crítica ao jornalismo da TV Globo, especialmente no que diz respeito à cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS).



O ator repostou um vídeo que combina trechos de reportagens da GloboNews elogiando o SUS com imagens de uma situação extrema em que um paciente faleceu enquanto aguardava atendimento em uma unidade pública de saúde. No vídeo, a legenda diz: "O SUS da rede esgoto de televisão é maravilhoso. Atende pobre e ricos. Só que não. Sonho X realidade".Após compartilhar o vídeo, Rafael Cardoso comentou com um simples “kkkk” em sua publicação, sugerindo que ele achava a situação irônica e provocadora. Sua atitude gerou discussões entre seus seguidores, especialmente em relação à abordagem da Globo sobre o SUS, algo que tem sido tema de debate constante.Essa postagem reflete a insatisfação de uma parte do público com a maneira como o Sistema Único de Saúde é retratado pelos meios de comunicação, contrastando a realidade de muitas pessoas com a imagem idealizada frequentemente veiculada pela televisão.O gesto de Rafael Cardoso não passou despercebido nas redes sociais, onde seguidores se dividiram em opiniões. Enquanto alguns apoiaram a crítica ao jornalismo da TV Globo, outros questionaram a forma como o ator expôs sua visão, visto que por anos ele foi contratado da emissora.