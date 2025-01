Claudia Raia e Sophia - Reprodução/Instagram

fotogaleria Rio - Claudia Raia compartilhou um vídeo para homenagear a filha Sophia pelo aniversário de 22 anos, completados nesta quarta-feira (15). A jovem é fruto do antigo casamento da atriz com Edson Celulari."Hoje é o aniversário da minha menina luz. Parabéns, meu amor, pelos seus 22 anos! Tenho muito orgulho das suas conquistas, especialmente por morar sozinha em Nova Iorque e concluir este ano uma faculdade tão difícil como a NYU. Estarei sempre aqui para te apoiar e aplaudir a cada novo passo. Que Deus te proteja com muita saúde, amor, sabedoria e com asas para você voar cada vez mais longe", desejou.

Nos comentários, Sophia a mensagem carinhosa da mãe. "Minha melhor amiga e a pessoa mais importante da minha vida, tanto pra te agradecer. I am all that I am because of all that you are" [Eu sou tudo o que sou por causa de tudo o que você é, em inglês].