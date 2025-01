Pitty anuncia término do casamento com Daniel Weksler após 17 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 16:38 | Atualizado 15/01/2025 16:52

Rio - Nesta quarta-feira (15), a cantora Pitty anunciou o término do casamento com o baterista Daniel Weksler, integrante da banda NX Zero. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou a decisão do casal de encerrar a relação, que durou 14 anos.



"A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos", escreveu a artista junto de uma foto das mãos do ex-casal sobre a grama.



Os músicos se conheceram em 2006, quando dividiram o camarim de uma premiação, e começaram a namorar pouco tempo depois. O casamento foi celebrado em 2010, marcando o início de uma união que agora chega ao fim. Os artistas ainda têm uma filha, Madalena, de 6 anos.