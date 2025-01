Gustavo Mioto e Ana Castela - Reprodução do Instagram

Publicado 16/01/2025 07:47

Rio - Gustavo Mioto, de 27 anos, lamentou os ataques que os amigos tem recebido de haters nas redes sociais depois do fim do relacionamento dele com a cantora Ana Castela, de 21. Em um desabafo publicado no X antigo Twitter, nesta quarta-feira (15), o artista pediu respeito e deu detalhes do término do romance com a Boiadeira.

"Estou bem triste sabendo de uns aglomerados de 'fãs' ofendendo, e querendo denunciar o perfil de trabalho de amigos meus por achismos. Chega ser um absurdo eu ter que vir aqui falar que isso passa do ponto. Especificamente a Cris. Inclusive, foi uma das pessoas que mais apoiou o relacionamento, e ir e voltar até quando não desse mais. Porque ela assim como eu, acredita no amor, respeito, e por isso também passa por decepções, frustrações, e desde antes de eu conhecer ela, posta vídeos falando sobre isso", afirmou.

Em seguida, Gustavo desmentiu os rumores de que o namoro com Ana chegou ao fim por causa de investidas de um amigo. "Não acabou por um texto, não acabou porque um amigo deu a ideia. Teve que ser assim, porque não teve outro caminho. E não é você aí do seu telefone, sem viver o que a gente viveu, que vai adivinhar os porquês, e nem entender o que foi sentido… isso, fui eu quem senti. Eu tava lá. Finalizando, deixem a vida seguir… Meus amigos não tem nada a ver", destacou.

O cantor e Ana Castela assumiram o relacionamento em junho de 2023, mas terminaram o namoro em setembro. Um mês depois, reataram o romance. Em janeiro de 2024, a relação chegou ao fim, mais uma vez, e os dois deram uma nova chance ao amor em maio. Eles romperam pela terceira vez em dezembro.