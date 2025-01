Maisa e Mel Maia treinam muay thai: ’Dividindo o sofrimento com a vizinha’ - Reprodução / Instagram

Maisa e Mel Maia treinam muay thai: ’Dividindo o sofrimento com a vizinha’Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2025 11:10

Rio - As atrizes Maisa, de 22 anos, e Mel Maia, de 20, fizeram aula de muay thai juntinhas com um professor particular na noite desta quinta-feira (15). Através dos stories do Instagram, elas mostraram que se esforçaram na prática de exercícios para manter a boa forma.