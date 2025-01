Ana Hickmann revela mudanças para 2025 - Reprodução Instagram

Ana Hickmann revela mudanças para 2025Reprodução Instagram

Publicado 16/01/2025 12:12 | Atualizado 16/01/2025 12:15

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, revelou o que fará de diferente em 2025, nesta quinta-feira (16). A apresentadora contou, no Instagram Stories, que focará na saúde, e terá o hábito de compartilhar, nas redes sociais, sua rotina de treinos e cuidados pessoais, como forma de motivar a si mesma.

"Comecei o dia aparecendo aqui toda suada. A agora estou aqui, maquiada, com o cabelo escovado, pronta para o programa, para trabalhar. Eu vou começar a compartilhar todos os dias o que eu estou fazendo de treino, um pouco da minha dieta, porque quero usar isso como motivação para o meu dia a dia", disse ela.

Ana enfatizou que tem grandes objetivos com o novo estilo de vida. "Ano passado acabei esquecendo muito de mim, e focando em resolver problemas, novas responsabilidades, novos trabalhos, novos objetivos. Só que eu percebi que, para ter força, resistência e saúde para continuar fazendo tudo aquilo que eu quero e o que eu preciso, eu preciso me cuidar. Então comecei o meu 2025 com treino, com dieta. E dieta para ter saúde e disposição. E vou compartilhar com vocês e esperam que gostem, porque eu tenho grandes objetivos", concluiu.