Fernanda Gentil se diverte com a família em parque nos EUA - Reprodução de vídeo / Instagram

Fernanda Gentil se diverte com a família em parque nos EUAReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/01/2025 09:10

Rio - Fernanda Gentil, de 38 anos, está aproveitando as férias com a família na Flórida, nos Estados Unidos. Nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (15), a jornalista mostrou que se divertiu no Epcot, um dos quatro parques do Walt Disney World.