Sarah Aline e Rhudson - Tomzé Fonseca / Agnews

Sarah Aline e RhudsonTomzé Fonseca / Agnews

Publicado 17/01/2025 08:58

Rio - Sarah Aline e Rhudson Victor não são mais um casal. A ex-integrante do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, confirmou o término da relação com o apresentador, em nota enviada por sua assessoria de imprensa ao DIA, nesta sexta-feira (17). A influenciadora digital, no entanto, negou que o motivo da separação tenha sido devido a uma traição.

fotogaleria

"A assessoria de imprensa de Sarah Aline confirma o término do namoro dela com Rhudson Victor. A influenciadora digital e psicóloga afirma que não houve traição e que não irá se manifestar sobre o assunto neste momento", informa o comunicado.

Já Rhudson informou que foi traído por Aline. "Sarah não cumpriu o combinado da relação e acabou me traindo. O máximo que eu falarei", afirmou ele, em entrevista ao Gshow.