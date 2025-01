Agatha Moreira, Rodrigo Simas e mais famosos curtem festival no Rio

Rio - Um time de famosos curtiu o festival "Universo Spanta", na Marina da Glória, neste sábado (18), que teve como atrações Belo, Ludmilla e Simone Mendes. Intérprete de Luma na novela "Mania de Você", Agatha Moreira marcou presença no evento com o namorado, Rodrigo Simas. Juntos há cinco anos, o casal apostou em looks confortáveis para aproveitar o evento e posou juntinhos para fotos.

Giovanna Lancellotti, Isabelle Nogueira, Diego Martins, Duda Santos, Miguel Rômulo e a noiva, Fran Castro, Lorena Comparato, Raphael Logam, Leonardo Bittencourt, Lívia Inhudes, Bruno Gissoni e Yanna Lavine foram outras celebridades que estiveram no festival.

Relatar erro