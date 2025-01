Jão durante show no Allianz Parque, em São Paulo - Van Campos/ AgNews

Jão durante show no Allianz Parque, em São Paulo Van Campos/ AgNews

Publicado 19/01/2025 11:20

Rio - Jão, de 30 anos, realizou o último show da "Superturnê', no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (18), com uma estrutura grandiosa e vários famosos na plateia. Ticiane Pinheiro curtiu a apresentação com a filha, Rafaella Justus, fruto da antiga união com Roberto Justus.

A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, ainda mostrou, no Instagram, um encontro que as duas estiveram com o artista nos bastidores.

"Que show! Que espetáculo! Que momento incrível que ficará para a história! Obrigada , Jão, por nos proporcionar todos os sentimentos nesse show… alegria, emoção, euforia … você é demais ! Um artista completo. Amei estar com a Rafa nesse show que para nós, será inesquecível. Parabéns por sua humildade e carinho com seu publico. Fiquei ainda mais sua fã", escreveu Tici. Jão respondeu: "Adorei te conhecer".







Outras celebridades que estiveram no local foram: Diego Martins, Vivi Orth, Foquinha e Juju Franco. Em sua rede social, Jão publicou um vídeo o estado lotado, um trecho de sua apresentação e declarou: "Tudo o que começa, acaba".