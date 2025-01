Adriana Bombom e Tati Minerato esbanjam boa forma em praias no Rio

Rio - Adriana Bombom, de 51 anos, apostou em um biquíni laranja fininho para curtir uma praia no Arpoador, na Zona Sul do Rio, neste domingo (19). Nas areias do local, a apresentadora e influenciadora digital exibiu o corpo sarado e ouviu música em seu fone de ouvido branco.

No Instagram, ela postou um vídeo em que aparece colocando a vitamina D em dia e usou a música "Da Cor do Pecado" como trilha sonora. Momentos antes, a musa da Grande Rio praticou corrida na praia de Ipanema.

Já na Zona Oeste, Tati Minerato se refrescou no mar da Barra da Tijuca. De biquíni branco e óculos espelhados, a rainha de bateria da Estácio de Sá deu um show de boa forma no local e atraiu olhares.

