Sandy aproveita férias ao lado do filho, TheoReprodução Instagram

Publicado 20/01/2025 11:29 | Atualizado 20/01/2025 12:41

Rio - Sandy, de 41 anos, exibiu registros da viagem que fez com o filho, Théo, de 10, fruto de sua antiga relação com Lucas Lima. A cantora, que não mostra o rosto do menino ao público, postou uma sequência de fotos, no Instagram, aproveitando os dias de férias para visitar os parques de diversões da Disney, na região de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Dias mágicos para terminar de encher o tanque de amor e alegria antes de mergulhar de vez em 2025", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na publicação da artista. "Seu filho está te alcançando em altura! Como o tempo voa. Te amo, diva", disse um. "Repito: feliz em te ver feliz! Por aqui seguimos na expectativa pelos seus novos projetos. No seu tempo. Sei que virão coisas especiais por aí", afirmou outro. "Bom demais te ver feliz e curtindo a vida! Que seus momentos sejam tão mágicos quanto você transforma os nossos", comentou mais um fã.