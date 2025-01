Angela Ro Ro - Reprodução / Internet

Publicado 20/01/2025 14:15

Rio - Angela Ro Ro, de 75 anos, usou as redes sociais neste sábado (18) para anunciar o fim do relacionamento com uma fisioterapeuta, com quem estava havia três anos e meio. A artista revelou ter enfrentado uma situação dolorosa: "Fiquei com uma pessoa nestes últimos três anos e meio que dizia ter vergonha de mim. Triste."



Na legenda da publicação, Angela complementou: "Só me resta um adeus e seguir sendo feliz."



A artista, conhecida pela trajetória na música brasileira, havia mencionado o relacionamento em novembro de 2024, descrevendo a então companheira como uma pessoa discreta e dedicada: "Ela é novinha, mas é boa. Ela é cheia de diploma. Ela é minha fisioterapeuta. Ela que cuidou dos meus braços — o esquerdo, principalmente — para que eu pudesse estar tocando para vocês hoje. Ela é linha dura. É uma pessoa tímida, pacata e gosta de discrição", afirmou na época.



Porém, o rompimento trouxe à tona relatos de uma seguidora, que compartilhou experiências desconfortáveis envolvendo a cantora. Segundo a internauta, Angela teria tido uma reação agressiva após desconfiar de uma possível traição com sua namorada.



"Essa namorada dela me seguiu e começou a bater papo comigo. Daí, ela achou que a namorada dela estava traindo ela comigo. E eu nunca nem vi a menina pessoalmente, só falava sobre música com ela", relatou a usuária no X, antigo Twitter. A seguidora também afirmou que Angela fez ameaças e utilizou termos ofensivos: "Ela disse que eu poderia acreditar em tudo que dizem sobre ela, que ela é agressiva e sabia onde eu morava. Que, se me visse, ia me bater."



A internauta revelou ainda ter ficado abalada emocionalmente com a situação: "Eu não consigo ver mais nada sobre ela porque sinto raiva e remorso. Ela foi uma pessoa horrível comigo. Nem sei como ela tem fãs ainda. Foi um período bem difícil". Apesar do desconforto, a usuária optou por não denunciar Angela, mas destacou a decepção: "Gostava dela. O que mais me deixou triste foi que ela dizia tanto que não gostava de injustiça por tudo que passou por lesbofobia, e me tratou assim. Hipocrisia."



O desabafo da seguidora gerou discussão no X, dividindo opiniões sobre a postura da artista. Enquanto alguns defendem Angela, outros questionam o comportamento relatado. Por ora, a cantora não se manifestou sobre as acusações feitas pela internauta.