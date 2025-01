Patrícia Ramos mostra evolução do corpo - Reprodução Instagram

Publicado 24/01/2025 13:08 | Atualizado 24/01/2025 13:09

Rio - Patrícia Ramos, de 25 anos, surpreendeu internautas ao mostrar sua transformação no corpo, nesta sexta-feira (24). A influenciadora digital publicou um vídeo, no Instagram, exibindo as etapas da mudança corporal, e relatou que fez alguns procedimentos estéticos para alcançar o shape atual.

"50kg X 70kg. 20 kg a mais fizeram uma diferença boa né?", escreveu na legenda. A artista ainda destacou que recorreu por cirurgias para ter o corpo que desejava. "Não podemos esquecer do silicone nos seios e a lipo na 'pochetinha'. Não se enganem, eu não sou natural. Só compartilhei a evolução do meu 'corpitcho'", disse ela.

Seguidores comentaram na postagem. "Todos concordam que ela é um monumento, né?", disse um. "Eu não precisava dessa surra de beleza tão cedo. Misericórdia", afirmou outro. "Referência de disciplina e evolução", comentou mais um fã.