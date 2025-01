Ana Clara e Bruno Tumoli passeiam em shopping - Edson Douglas / AgNews

Ana Clara e Bruno Tumoli passeiam em shopping

Publicado 27/01/2025 08:59

Rio - Ana Clara, de 27 anos, e o namorado, o advogado Bruno Tumoli, passearam em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (26). A apresentadora do "Estrela da Casa", da TV Globo, e o amado esbanjaram simpatia ao perceberem que estavam sendo fotografados por um paparazzo e posaram sorridentes.

Discretos em relação a vida pessoal, o casal mostrou sintonia e usou looks na mesma paleta de cores.

Ana assumiu o namoro com Bruno Tumolli, através do Instagram, em abril de 2023 . No entanto, a apresentadora entregou que eles estão juntos desde o ano anterior.