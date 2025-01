Emily Ratajkowski - Reprodução do Instagram

Publicado 27/01/2025 09:42

Rio - Emily Ratajkowski, de 33 anos, está aproveitando a estadia no Rio de Janeiro. A modelo e atriz britânica curtiu um dia de praia na cidade maravilhosa e exibiu as curvas em cliques de biquíni. Ela também visitou o Cristo Redentor e posou aos pés da estátua, eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo. Registros dos passeios foram publicados no Instagram, neste domingo (26).

"Eu amo o Rio. Muito, mas muito", escreveu Emily na legenda, em inglês. Bruna Marquezine comentou a publicação. "O Rio também te ama, baby".







Ratajkowski iniciou a carreira de atriz em 2009 na série "iCarly". Contudo, ela ganhou notoriedade ao participar do clipe "Blurred Lines", de Robin Tickle, em 2013. No ano seguinte, estreou nos cinemas como Andie, no filme 'Garota Exemplar'. Ela também já integrou o elenco de "Cruise", "I Feel Pretty", "In Darkness", "Welcome Home" e "Lying and Stealing".

A modelo é casada com Sebastian Bear-McClard desde 2018. Os dois são papais de Sylvester, de 3 anos.