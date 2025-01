Alice Wegmann, Humberto Carrão e Lucas Leto curtem folga das gravações de ’Vale Tudo’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Alice Wegmann, Humberto Carrão e Lucas Leto curtem folga das gravações de ’Vale Tudo’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 27/01/2025 09:58

Rio - Alice Wegmann usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (27), para compartilhar um vídeo curtindo a folga com Humberto Carrão e Lucas Leto. Os atores, que estão no elenco da próxima novela das 21h da TV Globo, o remake de "Vale Tudo", se divertiram e até arriscaram uma dancinha.

fotogaleria

"Na folga a gente faz assim", escreveu a atriz na legenda da publicação. No registro, o trio aparece mostrando todo o molejo ao som de "Malvadinho", de MC Luuky, enquanto bebiam vinho direto da garrafa. Eles até saltaram no mar em uma praia de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. "Na folga a gente faz assim", escreveu a atriz na legenda da publicação. No registro, o trio aparece mostrando todo o molejo ao som de "Malvadinho", de MC Luuky, enquanto bebiam vinho direto da garrafa. Eles até saltaram no mar em uma praia de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

Nos comentários da publicação, famosos e internautas reagiram a performance dos atores. "Que vibe, que delícia", opinou a apresentadora Tati Machado. "Amoooooo", declarou Paolla Oliveira, que interpretará Heleninha Roitman no remake. "É desse entretenimento que a gente gosta. Obrigada, Alice", comentou uma usuária do Instagram.



O remake, escrito por Manuela Dias, irá substituir "Mania de Você" a partir de março. No folhetim, Alice, Humberto e Lucas interpretarão Solange Duprat, Afonso Roitman e Sardinha, respectivamente. Na versão original de 1988, Lídia Brondi, Cassio Gabus Mendes e Otávio Muller deram vida aos personagens.

Assista