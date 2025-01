Ana Hickmann fala sobre primeiro dia de aula do filho em nova escola: Muito ansiosos - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann fala sobre primeiro dia de aula do filho em nova escola: Muito ansiososReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2025 10:41 | Atualizado 27/01/2025 10:42

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, contou nos stories do Instagram, na manhã desta segunda-feira (27), que levou o filho para o primeiro dia de aula na nova escola. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, destacou a sua emoção e a do filho, Alezinho, de 10.

"Primeiro dia de aula na escola nova. Nós dois estávamos muito ansiosos. Hoje é o início de uma série de novas aventuras e descobertas. Filho, parabéns e boa sorte. Te amo", escreveu Ana nos stories do Instagram. No foto, ela segura a mão do herdeiro, fruto do antigo casamento com Alexandre Correa. O ex-casal vive um término conturbado.Em seguida, Ana se retratou ao perceber que cometeu um erro ortográfico. "Estava numa ansiedade tão grande, uma expectativa, que até na hora de fazer um post de manhã, no primeiro story do dia, já consegui cometer um erro de português. Mas está tudo certo, tenho tenho licença poética. Afinal, a gente fica com o coração acelerado, o dedo também, não olha o corretor de texto e vira aquela confusão toda", observou.Além disso, a apresentadora contou como foi a despedida. "Eu deixei ele na porta da escola. Juro por Deus que já quero que chegue a noite para ele me contar tudo, como foi o primeiro dia, novos amigos, nova sala, novos professores, novas experiências, novo tudo", concluiu a ex-modelo.