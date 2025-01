Julio Rocha e família celebram 92 anos de Ary Fontoura - Reprodução/Divulgação

Julio Rocha e família celebram 92 anos de Ary FontouraReprodução/Divulgação

Publicado 27/01/2025 21:14 | Atualizado 27/01/2025 21:31

Rio - Julio Rocha foi ao supermercado na companhia da esposa Karoline Kleine e dos três filhos, José, de 5 anos, Eduardo, de 4 anos, e Sarah, de 1 ano para comemorar o aniversário do ator Ary Fontoura, que completa 92 anos nesta segunda-feira (27).

A celebração teve bolo, panetone e a preseneça de um display com a foto de Ary. Julio ainda rasgou elogios para o ator nas redes sociais "Ary Fontoura é de uma safra lendária: 1933, o mesmo ano em que nasceu o conceito de carisma infinito (risos). Aos 92 anos, com energia de 29, ele é "O Vovô 5" – rápido, conectado e sempre à frente do tempo e tem mais charme que o Sean Connery em seu auge. Não é apenas um dos maiores atores do Brasil, ele é um mestre da reinvenção. Um artista que começou fundando capítulos da televisão brasileira e, hoje, escreve novos capítulos como o maior creator da internet. Ele é a prova viva de que o talento verdadeiro atravessa gerações, formatos e plataformas", começa ele.



Julio diz que até os filhos adoram os conteúdos do ator, "Ary não busca relevância; ele a cria. Ele não persegue aplausos; ele os inspira. Sua grandeza está na coragem de mudar, na generosidade de ensinar e na sabedoria de viver com verdade. Aqui em casa, ele não é só @aryfontoura – é "Vovô Ary". Mostro os conteúdos dele para os meus filhos pequenos, que o chamam assim com todo carinho. Eles se divertem e aprendem com a autenticidade e o brilho raro que ele carrega", conta.



O artista ainda falou ainda sobre a experiência de trabalhar ao lado de Fontoura. "Trabalhar com Ary é uma experiência transformadora. Ele não entra em uma sala – ele eleva tudo e todos ao seu redor. Não porque tenta, mas porque é: humilde, engraçado, generoso e cheio de energia. Ele faz você querer ser a sua melhor versão, simplesmente pelo privilégio de estar ao lado dele. "ARYZAOOOOOOO" você faz qualquer moleque de 18 anos parecer um sedentário. Continue com essa paixão e intensidade. Quem vive assim não tem fim, tem capítulos infinitos. E, com certeza, os melhores e mais brilhantes ainda estão por vir. Feliz aniversário, saúde e ainda mais sucesso amamos você!", finaliza.

Seguidores do ator desejou felicitações para o veterano, "Feliz aniversário, Lenda! Máximo Respeito!", outro internauta escreveu "Que linda homenagem! Parabéns.", outra disse "Ele é simplesmente iluminado, eteno dono da fábrica de chocolate"

O aniversariante também comentou na postagem, "Eu amo essa família"