Cacau Protásio - Reprodução / Instagram

Cacau ProtásioReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2025 16:40

Rio - Quatro meses após anunciar o fim do casamento de 13 anos com o fotógrafo Janderson Pires, a atriz Cacau Protásio revelou que está vivendo um novo amor. Durante sua participação no programa "Mais Você", da TV Globo, a artista contou detalhes sobre a nova fase da vida, marcada por alegria e redescoberta.



fotogaleria

Cacau está namorando Luan Pedro, que é 14 anos mais jovem do que ela. "Estou me permitindo viver, ser feliz. Eu tive um casamento de quase 13 anos, que deu certo, até certo ponto. E agora, vou completar 50 anos, então estou me permitindo a namorar, a ser feliz, a curtir a vida", afirmou.



A atriz, que esteve no programa para falar sobre sua participação no reality musical "The Masked Singer Brasil", onde estava por trás da fantasia de Dona Lurdes, destacou a leveza com que encara essa nova etapa. "Tudo que vier agora, eu recebo de coração aberto. Estou vivendo um momento maravilhoso, eu tenho um namoradinho mais novo", completou.