Publicado 27/01/2025 15:30 | Atualizado 27/01/2025 15:31

Rio - Lexa, de 29 anos, está internada há uma semana no Hospital Maternidade Santa Joana, em São Paulo, após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce durante sua primeira gestação. Grávida de seis meses de Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, a cantora está sendo acompanhada na semi-intensiva e segue em estado estável.



Em um desabafo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (27), a artista compartilhou a delicadeza do momento que enfrenta. "Uma semana internada e nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada, mas eu e minha filha, somos filhas de um Deus amoroso e fiel. Aqui no hospital cada dia é uma vitória", escreveu ela nos Stories do Instagram.



A cantora também agradeceu o apoio recebido de fãs, amigos e familiares. "Sigo internada na semi-intensiva. Obrigada a todos pelas orações e palavras, vamos seguir nessa corrente. Obrigada Alumian Clínica e Dra. Camila Martin por tudo, obrigada enfermeiros e todos os médicos envolvidos no meu caso. Já deu tudo certo, eu creio em milagres", finalizou.



Por conta das complicações, Lexa precisou se afastar de suas funções como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, posição que ocupava há cinco anos. Durante o ensaio técnico da escola, realizado no último sábado (25) na Marquês de Sapucaí, a cantora foi homenageada pela torcida organizada da agremiação, que exibiu uma bandeira gigante com seu rosto nas arquibancadas.



A pré-eclâmpsia, condição caracterizada por hipertensão arterial durante a gravidez, exige monitoramento rigoroso e cuidados médicos intensivos, especialmente em casos precoces.