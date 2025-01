João Gordo relata luta contra obesidade - reproduçao Instagram

Publicado 27/01/2025 22:20

Rio - Há pouco mais de um ano, João Gordo decidiu que era hora de mudar. Aos 60 anos, ele adotou hábitos mais saudáveis com dieta e rotina de treinos. O músico, conhecido por uma vida sedentária, enfrentava dificuldades que se agravaram com o tempo. Em 2022, durante um show no Rock in Rio, precisou usar uma bengala. Ele também não conseguia subir escadas ou respirar adequadamente.



Em 2003, o artista pesava 200 kg e realizou uma cirurgia bariátrica, reduzindo para 127 kg. Entretanto, ele voltou a engordar e, após uma pneumonia em 2019, chegou aos 178 kg devido ao uso de corticoides. Durante a pandemia, seu peso continuou a aumentar. "Fiz 60 anos no ano passado e pensei: 'Puts, se eu seguir nesse ritmo que eu estou, acho que não chego aos 64, vou morrer logo'", relembra o músico em entrevista à GQ Brasil.Para enfrentar o desafio, João Gordo buscou apoio de uma endocrinologista e iniciou tratamento psicológico. “Pensei: 'Preciso dar um jeito de emagrecer, senão eu vou morrer'. Meu objetivo é viver esses próximos 10 anos – que acredito que vou viver ainda – de forma suave. Quero permanecer vivo".A dieta escolhida por João Gordo foi a pronokal, uma dieta cetogênica de baixa caloria baseada em substitutos alimentares proteínados. Ele explica que a dieta requer acompanhamento profissional. O artista também tentou usar Ozempic, mas optou por focar no programa alimentar e deixou de consumir bebidas alcoólicas.Em menos de um ano, perdeu quase 40 kg. "No que comecei a perder peso, decidi que iria começar a me movimentar e entrei no boxe, faz mais de um ano. Essa combinação de treino e dieta está dando certo. Estou numa fase bem melhor do que há dois anos", afirma.João Gordo pratica boxe duas vezes por semana, com aulas de 50 minutos. Devido aos problemas de saúde, como artrose no fêmur e lesões nos joelhos e ombros, ele ainda não pode realizar musculação. O tratamento inclui electrochoques e acompanhamento com um fisiatra.Vegetariano há 24 anos, o músico substitui proteínas de origem animal por iogurte, queijo e ovos. Apesar disso, confessa que consome doces, salgadinhos e refrigerante zero. "Não como carne, então tenho que substituir essas proteínas. O resto da minha dieta é praticamente vegana. Mas eu não sigo direito", admite.