27/01/2025

Rio - O macramê, técnica artesanal de tecelagem baseada no entrelaçamento de nós, tem se destacado no mundo da moda, da decoração e até mesmo no carnaval. Com efeito estético único, a técnica, que reforça valores de sustentabilidade e estilo moderno, foi escolhida pela Rainha de Bateria, Monique Rizzeto, para o primeiro ensaio de Rua do ano da Acadêmicos de Niterói, neste domingo, 26.

Com jornada tripla no carnaval carioca em 2025, a beldade que também é Musa da Vila Isabel e Rainha de Bateria da Unidos da Barra da Tijuca, desfilou com muito samba no pé à frente da “Cadência Niterói”, que pintou as Ruas da “Cidade Sorriso” de azul e Branco. Cores que também se destacaram no conjunto de Top e saia, todo feito a mão e cheio de flores coloridas usado pela musa.“A Niterói tem preparado um carnaval que traz esse clima de festa, fé, cultura e diversão, que são características muito presentes nas Quadrilhas, tema da escola esse ano, que é muito forte, principalmente no Nordeste. E foi justamente dessa região que eu quis buscar inspiração para o meu figurino, já que além das festas e da culinária eles também têm um trabalho artesanal muito rico e lindo que encanta o Brasil inteiro. E porque não usar isso no carnaval também?”, explicou a Rainha.Contando os dias para o desfile oficial, Monique, que chega a somar quase um milhão de seguidores nas redes sociais, contou como tem feito para conciliar os compromissos do trabalho como professora de yoga, empresária, modelo e influenciadora digital com a jornada tripla no carnaval. “O segredo está no planejamento e organização. Faço tudo com muita antecedência e sempre contando com o plano A, B e C. Além de ter comigo uma equipe que me auxilia bastante. Porém, o maior desafio acredito que seja manter a energia ao longo desses compromissos”, confessou.Para isso, a beldade tem intensificado a sua rotina de exercícios, que se divide entre musculação, cárdio e aula de samba. Além de manter uma alimentação mais balanceada neste período. “Normalmente eu como de tudo que sinto vontade, porém com muito discernimento à quantidade. Nunca fiz nenhuma dieta super restrita, mas evito açúcar, leite, farinha e bebidas alcoólicas quando chego mais próximo ao carnaval. E quando treino glúteos opto por fazer uma refeição mais rica em carboidratos”.Todo o sacrifício, de acordo com Monique, é compensado por seu amor pelo carnaval. “O carnaval salvou minha família, nos uniu e resgatou o amor e a esperança que havíamos perdido. Ele tirou minha mãe de uma depressão e nos deu uma nova vida. E esse ano tem sido muito mais especial porque estou realizando o meu sonho de desfilar como Rainha de Bateria na Sapucaí. Então a minha emoção, minha dedicação, minha intensidade está a mil por hora”, revelou a Beldade, que para o desfile da Acadêmicos de Niterói, adiantou que podemos esperar uma fantasia com muita cor, movimento e muito neon. “Tenho certeza que vocês vão amar!”, concluiu.